Николай Басков спровоцировал слухи о романе со звездой «Холостяка»

Певец Николай Басков спровоцировал слухи о новом романе. Об этом сообщает Super.

Баскова застали в компании с молодой девушкой после юбилейного концерта Лолиты Милявской. По данным издания, они покинули мероприятие через служебное помещение и уехали вместе на одном автомобиле. На прощание исполнитель спел поклонникам песню «Золотая чаша».

Как сообщает Super, спутницей Баскова оказалась модель и бывшая участница шоу «Холостяк» Илона Котелюх. Она воспитывает сына Алекса и дочь Глафиру от бизнесмена Николая Саркисова. У нее также есть дочь Мишель от возлюбленного Никиты Расковалова.

В июле Николай Басков назвал интеллект самым сексуальным в женщине. Артисту важны мысли потенциальной партнерши, слова, поступки и отношения.

В декабре 2021 года Басков заявил, что не знакомится в интернете. По словам артиста, никто не верит, что это реально он. Звезда уточнил, что сам регистрировался на сайтах знакомств, но опыт оказался коротким и неудачным. Исполнитель также добавил, что к нему в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поступает немало непристойных предложений от фанатов.

Ранее Лада Дэнс намекнула на новый роман.