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Лада Дэнс намекнула на новый роман

Певица Лада Дэнс заявила, что не одинока

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Белоусов Владимир

Певица Лада Дэнс призналась в беседе с mk.ru, что состоит в отношениях.

Дэнс рассказала, что у нее есть мужчина. Однако артистка скрывает нового возлюбленного. Звезда хочет, чтобы ее роман остался в тайне. Певица уверила, что не одинока, просто она не любит говорить о своей личной жизни.

«Поверьте, все идет от желания женщины быть любимой и любить. И именно это чувство всегда окрыляет нас! Прекрасно, когда есть любовь к себе, но высший пилотаж, когда ты сама любишь и любима! От всего сердца желаю каждой женщине такой настоящей любви», — заявила исполнительница.

Дэнс посоветовала поклонницам стремиться вперед и работать над собой. Артистка считает самым счастливым человеком того, который получает удовольствие от своей профессии.

В интервью Дэнс также рассказала, как восстанавливается после аварии. Она призналась, что чувствует себя значительно лучше после ДТП. Артистка ходит без костылей, разрабатывает ногу и занимается спортом с личным тренером. Звезда даже уже может позволить себе танцевать и выйти на сцену в шпильках.

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