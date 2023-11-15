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Валерий Леонтьев освоил новую профессию

Певец Леонтьев после возвращения в Россию занялся дизайном интерьеров

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

После возвращения в Россию из США эстрадный исполнитель Валерий Леонтьев освоил новую профессию. Об этом сообщает mk.ru.

Он обновил дизайн своей квартиры за два осенних месяца, которые провел в Москве. Во время творческой паузы, утверждает издание, он реализовывал давнее увлечение дизайном интерьеров и брал дополнительные уроки работы с чертежами и макетами.

По данным «МК», Леонтьев самостоятельно изменил цветовое решение квартиры.

«В частности, теперь главный упор в дизайне жилища Вечного Казановы сделан на таинственность: игру теней и света, тяжелые драпировки и определенным образом подсвеченные маски — артист коллекционировал их долгие годы, и теперь его гости могут увидеть это мистическое собрание во всей красе», — говорится в публикации.

Накануне концертный директор Александр Бениш заявил, что Валерий Леонтьев взял паузу в три года из-за тяжелого воспаления легких.

«Дом в Штатах у них с женой уже тридцать лет как куплен: летом Люся всегда прилетала в Россию, ездила с мужем на гастроли: Крым, Кавказ, зимой он в Майами отогревался. Правда, в ковидное время Валера перенес тяжелое воспаление легких. Поэтому Валерий Леонтьев если не ушел, то как-то «отлучился из большого секса», — улыбнулся Бениш.

Ранее выяснились новые подробности скандала с актером Павлом Деревянко и криптовалютой.

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