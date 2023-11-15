Дочь Брюса Уиллиса показала сделанные до болезни актера фото

Младшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула показала фото, сделанные до болезни актера. Их она опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На снимках она проводит время с отцом, который еще не болен деменцией, — гуляет с ним, смеется, держит его за руку.

«Эти фотографии сейчас такие крутые. Люблю тебя всем чертовым сердцем и так горжусь быть твоей Талулой Белль Брюс Уиллис», — написала 29-летняя девушка.

В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

Накануне жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг рассказала о чувстве вины за свою обеспеченность.

По словам Хеминг, вина ее преследует потому, что у ее семьи есть средства для того, чтобы справляться с деменцией мужа, а у других семей их может не быть.

Ранее Маша Распутина дала совет молодым артистам.