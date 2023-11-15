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«На сцене я тигрица»: Маша Распутина дала совет молодым артистам

Певица Распутина призвала молодых артистов учиться у нее профессионализму

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Лучше-правду с Суреном Каграмановым/YouTube

Певица Маша Распутина рассказала, чему молодым артистам стоит поучиться у звезд. Совет начинающим исполнителям она дала в беседе с «Аргументами и фактами».

«В первую очередь нужно учиться профессионализму! Для меня профессия — это все! На сцене я будто бы тигрица, я отдаюсь на все 200% и жду такого же вклада от всех, кто меня окружает», — поделилась она.

По словам Распутиной, сценические приемы должны быть доведены до автоматизма.

«Когда вижу молодых исполнителей, одаренных талантом, но без знания профессии, все, что я могу посоветовать таким артистам, — учиться, развиваться и доводить какие-то вещи до автоматизма. До такой степени, что, как только ты выходишь на сцену, все и все должны подчиняться тебе!» — говорит певица.

Она подчеркнула, что артисту нужно учиться и развиваться.

«На сцене создается ни на что не похожая атмосфера, собственная Вселенная со своими законами и правилами. И важно понимать, как все устроено. Необходимо учиться и развиваться. Потому что знания — это большая сила!» — заключила она.

Накануне Маша Распутина предположила, что у Лепса может быть не один внебрачный ребенок.

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