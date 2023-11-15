Ургант отреагировал на увольнение профессора МГИМО после лекции с ним

Шоумен Иван Ургант отреагировал на новости об увольнении преподавателя Московского Государственного Института Международных Отношений (МГИМО), профессора Юрия Кобаладзе после лекции с его участием. Пост об увольнении он разместил у себя в Telegram-канале.

«Ах, водевиль, водевиль...» — процитировал он название комедии музыкального телефильма режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича 1980 года.

К посту Ургант приложил скриншот новостей о Кобаладзе.

Встреча с Ургантом на журфаке МГИМО состоялась месяц назад. Ее темой было налаживание личных связей в медиапространстве. Как отмечает канал «Осторожно, Москва», сразу после того, как об этом стало известно в СМИ, у преподавателя начались проблемы.

По словам студентов вуза, руководство МГИМО после этого стало требовать от Кобаладзе, чтобы он приглашал на встречи военкоров, а неделю назад ему запретили устроить студентам лекцию с журналисткой Аленой Долецкой.

14 ноября, по данным канала, Кобаладзе сообщил студентам о своем увольнении. Студенты считают, что преподавателя, который проработал там девять лет, вынудили уйти. Они собираются писать коллективное письмо с просьбой вернуть профессора, но опасаются отчисления.

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