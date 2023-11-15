Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ургант отреагировал на увольнение профессора МГИМО после лекции с ним

Шоумен Ургант назвал водевилем увольнение профессора МГИМО после лекции с ним

close
100%
Wikimedia Commons/Светлана Шевченко/РИА Новости

Шоумен Иван Ургант отреагировал на новости об увольнении преподавателя Московского Государственного Института Международных Отношений (МГИМО), профессора Юрия Кобаладзе после лекции с его участием. Пост об увольнении он разместил у себя в Telegram-канале.

«Ах, водевиль, водевиль...» — процитировал он название комедии музыкального телефильма режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича 1980 года.

К посту Ургант приложил скриншот новостей о Кобаладзе.

Встреча с Ургантом на журфаке МГИМО состоялась месяц назад. Ее темой было налаживание личных связей в медиапространстве. Как отмечает канал «Осторожно, Москва», сразу после того, как об этом стало известно в СМИ, у преподавателя начались проблемы.

По словам студентов вуза, руководство МГИМО после этого стало требовать от Кобаладзе, чтобы он приглашал на встречи военкоров, а неделю назад ему запретили устроить студентам лекцию с журналисткой Аленой Долецкой.

14 ноября, по данным канала, Кобаладзе сообщил студентам о своем увольнении. Студенты считают, что преподавателя, который проработал там девять лет, вынудили уйти. Они собираются писать коллективное письмо с просьбой вернуть профессора, но опасаются отчисления.

Ранее Дженнифер Энистон прервала молчание после ухода из жизни Мэттью Перри.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий