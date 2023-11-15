Звезда «Ищейки» поделилась секретами красоты

Актриса Анна Банщикова рассказала в беседе с lady.mail.ru, что следит за фигурой.

Банщикова старается не есть мучное и продукцию, содержащую большой процент углеводов. С утра она пьет воду, а перед работой — крепкий кофе. Звезда призналась, что может есть всего один раз в день. Однако она сомневается, что это полезно для здоровья. Артистка пьет воду в больших количествах.

Из косметических процедур Банщикова предпочитает массаж.

«Во время процедуры отключаюсь. Также делаю у косметолога по его рекомендации уходовые процедуры. Но ботокс и другие инъекции — точно не про меня», — поделилась актриса.

Банщикова окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ) в 1996 году. С 1997 по 2010 годы работала в Санкт-Петербургском государственном академическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской. А в 2018-м присоединилась к труппе театра «Современник».

Банщикова дебютировала в кино в 1993 году в картине «Ты у меня одна». В ее фильмографии более 100 работ. Артистка снялась в таких картинах, как «Ищейка», «Бедные Абрамовичи», «Жуков», «Журов», «Каменская», «Агент национальной безопасности».

Ранее звезда «Ищейки» рассказала о реакции мужа на постельные сцены с ее участием.