Экс-солист Bad Boys Blue назвал Россию вторым домом

Певец и экс-солист группы «Bad Boys Blue» Кевин МакКой признался, что считает Россию своим вторым домом. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«Я родился в Америке. На какое-то время уехал в Европу, а потом обзавелся семьей, ну и стал жить там. Америка — мой родной дом. Я люблю ее. Конечно многое, что сейчас происходит у нас мне не нравится, но Родина может быть только одна. Россия – мой второй дом! Я очень люблю вашу страну, но Америку любить не перестану», — сказал он.

При этом, по его словам, в последнее время он часто гастролирует в России и «почти поселился» в ней. Он дает концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Краснодаре. Помимо этого, певец выступает и в соседних странах — Белоруссии, Казахстане, Узбекистане.

«Иногда летаю на Майорку и оттуда катаюсь по Европе — Германия, Испания, Франция, Кипр, Турция. <...> Как и все, работаем в клубах, на корпоративах, конечно, тоже. Причем мне очень нравится, как русские гуляют. Это так весело, с размахом», — поделился МакКой.

16 октября Кевин МакКой заявил, что любит Россию. Накануне он выступил в Москве, со сцены музыкант подчеркнул, что на протяжении 30 лет приезжает в страну. На выступление МакКоя пришли российские знаменитости, среди которых Прохор Шаляпин, Кай Метов, Наталья Гулькина, Анна Калашникова и другие.

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