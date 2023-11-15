Волочкова поцеловала молодого комика

Балерина Анастасия Волочкова поцеловала 32-летнего блогера и комика Илью Шабельникова (Сатира) в шоу «Утренний Дзен».

В рамках передачи блогеры Сатир и Эльдар Джарахов посетили квартиру Волочковой и взяли у нее интервью. Во время съемок ведущие решили нарисовать портрет балерины. Шабельников вызвался позировать с артисткой. Он попросил звезду сесть так, чтобы он был «принижен, как шнырь». В итоге балерина обняла пародиста ногами.

В один момент Волочкова приняла позу, будто душит Сатира ногами, а затем поцеловала его в губы. Артистка пошутила, что для такой картины на ней слишком много одежды. Она предложила надеть купальник. Шабельников поддержал идею. Затем она заявила, что можно позировать вообще без него.

«Да можно вообще без него, него и него. (Сатир указал на съемочную группу – «Газета.Ru) Да без всех. Только я и ты!» — заявил Шабельников.

Волочкова известна по бурным романам и постоянным сменам партнеров. Артистка заявляла, что может себе позволить часто менять возлюбленных, так как является привлекательной женщиной. По словам балерины, ее всегда окружают поклонники и мужчины, претендующие на ее сердце.

Ранее Дмитрий Тарасов оправдался за слитые переписки Бузовой с Нагиевым.