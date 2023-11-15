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Дмитрий Тарасов оправдался за слитые переписки Бузовой с Нагиевым

Футболист Тарасов: журналисты слили интимные переписки Бузовой с Нагиевым

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Anatoly Lomohov/Global Look Press

Футболист Дмитрий Тарасов обратился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) к своей бывшей супруге Ольге Бузовой, которая обвинила его в обнародовании личной переписки с Дмитрием Нагиевым.

«Это они [журналисты] слили твои переписки с тем же Нагиевым... Но еще хочу сказать одно: «Оль, а не считаешь ли ты, что находясь замужем… Такие переписки, ну, немножко, неправильны для отношений. Когда присылаются такие интимные фото для Нагиева, это тоже ненормально», — заявил Тарасов.

При этом спортсмен подытожил, что не относится к Бузовой как к «бывшей жене». Он считает певицу хорошим человеком и «артисткой Ольгой Бузовой».

Недавно Ольга Бузова в YouTube-интервью Надежде Стрелец заверила, что Тарасов слил ее интимные переписки с актером Дмитрием Нагиевым. При этом певица заявила, что у нее не было отношений с телеведущим — он просто поддержал ее в тяжелый момент и помог найти «женскую уверенность в себе».

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году. В 2016-м они развелись. После разрыва артистка и спортсмен периодически публично выясняют отношения.

Ранее Юлия Пересильд появилась на светской премьере со своим экранным возлюбленным.

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