Тарасов о том, что Бузова готовила борщ вместо сна: «Я нормальный русский мужик»

Футболист Дмитрий Тарасов заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не заставлял свою бывшую жену готовить борщ, хотя сама артистка в недавнем интервью заверила об обратном.

«Не было никаких условий и пунктов. Я нормальный русский мужик, который иногда хочет покушать дома русскую домашнюю еду. 80% времени мы кушали в ресторанах. Может быть, два раза за пять лет попросил приготовить дома. Думаю, что это нормальное желание для мужика», — сказал спортсмен.

Он также опроверг слова Бузовой о том, что оставил ее ни с чем после разрыва. По словам Тарасова, он не выгонял ее из дома, а ушел оттуда сам.

Певица Ольга Бузова в YouTube-интервью с Надеждой Стрелец призналась, что, будучи в отношениях с Тарасовым, всячески пыталась угодить супругу.

«Я должна была готовить непременно сама, хотя какая разница, купила я борщ и разогрела или 4 часа режу капусту или отвариваю мясо по несколько раз, так как надо сливать бульон. Я на тот момент между работой имела на сон по 4 часа. Готовила борщ вместо сна», — посетовала она.

Бузова и Тарасов поженились в 2012 году. В 2016-м они развелись. После разрыва артистка и спортсмен периодически публично выясняют отношения.

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