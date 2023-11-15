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Режиссер Бондарчук заявил о кадровом голоде в российском кино

Бондарчук рассказал о нехватке кадров в российском кино из-за количества съемок

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук рассказал ТАСС, что российская киноотрасль сейчас испытывает кадровый голод из-за беспрецедентного количества киносъемок.

По его словам, компании Art Pictures Studio и «НМГ студия» сотрудничают с настоящими профи своего дела — Жорой Крыжовниковым, Андреем Золотаревым, Олегом Маловичко.

«Но талантливых авторов не бывает много», — ответил Бондарчук на вопрос, много ли одаренных режиссеров сейчас в стране и есть ли кадровый голод.

Режиссер добавил, что в настоящее время проблема стоит особенно остро из-за беспрецедентно большого количества проектов.

Бондарчук отметил, что так как все заняты в проектах, более того, на годы вперед, кадровый голод чувствуется», — пояснил Бондарчук.

Говоря о том, каких фильмов сейчас не хватает, продюсер обратил внимание, что многие авторы уже высказались по поводу сказок, но отечественной аудитории нужны не только они. По его словам, не хватает «хорошего, крепкого жанрового кино».

До этого в России был составлен первый рейтинг развития креативных индустрий по регионам.

Ранее блогерша Настя Ивлеева заявила, что хочет освоить режиссуру.

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