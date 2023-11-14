Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Милош Бикович поделился эмоциями от будущего отцовства

Актер Милош Бикович назвал будущее отцовство самым волнующим событием

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Милош Бикович рассказал о своих эмоциях по поводу будущего отцовства. Об этом сообщает Voice.

Бикович выиграл в номинации «Кино: новый формат» на премии Voice. Артист посвятил победу своей семье.

«Я обычно не комментирую личную жизнь. Скажу, что будущее отцовство — это точно самое волнующее событие в моей жизни», — поделился звезда.

В сентябре Бикович сообщил, что впервые станет отцом. Он опубликовал фотографию со своей возлюбленной, юристкой Иваной Малич, в подписи к которой рассказал об этом на двух языках — сербском и русском.

Бикович объяснил, что сообщить о скором пополнении в семье его вынудили папарацци, которые «преследовали» пару последние несколько дней. Он попросил журналистов не беспокоить его и возлюбленную.

Милош Бикович и Ивана Малич встречаются с 2022 года. Пара редко появляется на публике и старается скрывать свои отношения от общественности. До романа с юристкой Бикович на протяжении полутора лет состоял в романтических отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой.

Ранее Егор Крид заявил, что у него есть проблемы в личной жизни.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий