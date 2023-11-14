Милош Бикович поделился эмоциями от будущего отцовства

Актер Милош Бикович рассказал о своих эмоциях по поводу будущего отцовства. Об этом сообщает Voice.

Бикович выиграл в номинации «Кино: новый формат» на премии Voice. Артист посвятил победу своей семье.

«Я обычно не комментирую личную жизнь. Скажу, что будущее отцовство — это точно самое волнующее событие в моей жизни», — поделился звезда.

В сентябре Бикович сообщил, что впервые станет отцом. Он опубликовал фотографию со своей возлюбленной, юристкой Иваной Малич, в подписи к которой рассказал об этом на двух языках — сербском и русском.

Бикович объяснил, что сообщить о скором пополнении в семье его вынудили папарацци, которые «преследовали» пару последние несколько дней. Он попросил журналистов не беспокоить его и возлюбленную.

Милош Бикович и Ивана Малич встречаются с 2022 года. Пара редко появляется на публике и старается скрывать свои отношения от общественности. До романа с юристкой Бикович на протяжении полутора лет состоял в романтических отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой.

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