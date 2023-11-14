Брэд Питт впервые после развода представил новую девушку друзьям

Актер Брэд Питт впервые после развода с актрисой Анджелиной Джоли представил друзьям новую девушку — дизайнера Инес де Рамон, с которой его регулярно видят уже в течение года. Об этом друзья актера рассказали в беседе с изданием People.

По словам друзей, у пары отличные отношения.

«Это первые настоящие отношения Брэда со времени развода. Он представляет де Рамон как свою девушку. Прекрасно видеть, что у него все хорошо», — рассказал инсайдер, уточнив, что Питт сейчас счастлив.

В ноябре 2022 года впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.

В феврале Уэсли официально подал на развод с де Рамон, указав причиной расставания «непримиримые разногласия». В этот же момент Брэд Питт впервые появился на публике с новой возлюбленной.

Недавно пара посетила 12-й ежегодный гала-концерт LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе.

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