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Никиту Преснякова разыскивают судебные приставы

Shot: музыканта Никиту Преснякова с женой из-за долгов ищут приставы

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npresnyakov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Судебные приставы разыскивают музыканта, внука певицы Аллы Пугачевой Никиту Преснякова и его жену из-за долгов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Утверждается, что Пресняков продолжает зарабатывать в России с помощью фирмы — дистрибьютора уличных тренажеров «Нико спорт». Компания устанавливает спортивные площадки по заявкам застройщиков Москвы и выполняет госконтракты. Генеральный директор компании — 26-летняя жена Преснякова Алена, проживающая с ним в США.

Известно, что в 2022 году выручка «Нико спорт» составила 10,5 млн рублей. При этом Преснякова должна ФНС около 80 тысяч рублей.

Еще 60 тысяч рублей долгов перед приставами фирма накопила за неоплату штрафов за вождение оформленного на компанию автомобиля. ГИБДД передала материалы о штрафах в ФССП.

Вместе со своей женой Анной Красновой Пресняков переехал в США более года назад. В феврале 2023 года стало известно, что он принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом. Как отмечало kp.ru, несмотря на то, что у Преснякова была своя музыкальная группа в Москве, ему сейчас не удается развивать собственные проекты.

Ранее жена Брюса Уиллиса рассказала о чувстве вины из-за деменции мужа.

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