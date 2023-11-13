Актриса сериала «Склифосовский» рассказала о запретах в отношениях

Актриса Ольга Сташкевич призналась в беседе с teleprogramma.pro, что не берет разрешения на работу у мужа.

Сташкевич назвала свой брак с супругом здоровым. Она считает, что запреты в отношениях — это «дикая ситуация».

«Что это такое? Хотя иногда слышу подобное от коллег. Мы, мужчины и женщины, давно уже живем в равноправии. Есть гендерные различия, конечно, но муж, который подавляет жену, — это, по-моему, пережиток», — поделилась артистка.

Сташкевич замужем за актером Андреем Богатыревым. По словам артистки, в их семье какое-то время была неосознанная творческая соревновательность.

«Но в какой-то момент он стал более внимательным ко мне. А вообще, конечно, не уйти от противостояния: два творца — это как лев и львица. И в этом есть даже свой шарм», — рассказала звезда.

Ольга Сташкевич окончила Театральный институт им. Щукина в 2006 году, после чего дебютировала на телевидении в сериале «Не родись красивой». В фильмографии актрисы более 50 ролей.

Сташкевич снялась в таких проектах, как «Глухарь. Возвращение», «Склифосовский», «Мамочки», «Оттепель», «Красный призрак», «Синие ночи», «#СеняФедя», «СашаТаня», «Белые ночи», «Зайцев + 1», «Любовь-морковь 2», «Барвиха».

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