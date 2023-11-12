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«Я не девочка для битья»: Ольга Бузова о реакции на хейтеров

Певица Ольга Бузова призналась, что отвечает на критику только в редких случаях

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X Factor Belarus/YouTube

Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью Надежде Стрелец на YouTube призналась, что старается не реагировать на критику в свой адрес.

«В какой-то момент мне прям стало так за себя обидно. Мне хотелось сказать: «Алло, ребят, я не девочка для битья, успокойтесь, уже хорош! Вам не стыдно?» Поверьте, мне есть столько чего сказать и про всех рассказывать, мне просто неинтересно», — высказалась Бузова.

Она подчеркнула, что в большинстве случаев просто игнорирует критику в свой адрес за редкими исключениями, когда слова хейтера задевают ее честь и достоинство. Бузова не понимает, почему другим людям так интересно обсуждать ее жизнь, хотя она их не касается. Телеведущая призналась, что предпочитает обсуждать только те вещи, насчет которых у нее есть личное мнение. Например, недавний альбом Анны Асти или фильм «Вызов» с Юлией Пересильд.

Ранее Птаха попытался избить оператора на шоу «Последний герой».

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