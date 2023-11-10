Ида Галич подшутила над Собчак после критики своего платья

Блогер Ида Галич в своем Telegram-канале ответила на критику журналистки Ксении Собчак в адрес своего черного платья.

«По слухам, Ксения моя любимая мерила это платье, может поэтому подрасстроилась!» — пошутила Галич.

В среду, 8 ноября, прошла ежегодная премия журнала ОК. Гостьей мероприятия стала Ида Галич. Для вечера она предпочла черное платье с бархатным лифом и юбкой с оборками. Однако Ксения Собчак не оценила образ блогера.

«Как-то подрасстроилась платьем Иды на премии ОК. Такую новую фигуру в плотном бархате и оборках прятать», — писала Собчак.

Фанаты Галич в комментариях под ее постом поддержали блогера и упрекнули Собчак в зависти. При этом многие похвалили платье российского дизайнера за интересный фасон.

«Шикарный образ, тебе очень идет! Собчак в своем репертуаре»; «Красивое платье, очень идет»; «Теперь понятно, откуда ветер подул у нее»; «Платье наоборот подчеркивает классную фигуру», — написали фанаты.

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