Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Джаред Лето попытался покорить Эмпайр-стейт-билдинг и описал ощущения

Певец Джаред Лето поранил руку во время попытки залезть на Эмпайр-стейт-билдинг

close
100%
jaredleto/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец и солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето вскарабкался на внешнюю часть небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в рамках промо к своему туру. Об этом пишет Today.

«По правде говоря, я больше волновался, чем нервничал. Но, честно говоря, это было очень, очень трудно. Это было намного труднее, чем я думал», — высказался Лето.

Он уточнил, что подъем потребовал от него значительной выносливости и стойкости, а также пожаловался на острые угла здания. В подтверждение своих слов музыкант показал левую руку, с которой капала кровь. По словам Лето, он совершил этот поступок, чтобы вычеркнуть пункт из своего списка заветных желаний, а также чтобы прорекламировать предстоящее мировое турне своей группы, которое продлится с марта по сентябрь 2024 года.

«Это невероятно. Наблюдать восход солнца над городом, который так много для меня значит. С самого детства Нью-Йорк был для меня местом, куда ты едешь, чтобы осуществить свои мечты», — сказал Лето.

Ранее в Universal случайно раскрыли дату выхода новой части «Шрека».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий