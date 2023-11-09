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Сиквелы «Гладиатора» и «Битлджуса» снова начнут снимать после забастовки

В Голливуде после забастовки готовятся к перезапуску съемок сиквелов кинохитов

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Warner Bros.

После окончания 118-дневной забастовки актеров в Голливуде студии готовятся к перезапуску съемок сиквелов кинохитов. Об этом сообщает Deadline.

По информации издания, снова начнут снимать «Дэдпул 3» (студии Marvel Studios/Disney) с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях, «Гладиатора 2» (Paramount), «Битлджуса 2» Тима Бертона (Warner Bros), для производства которого не хватило всего двух дней, а также «Венома 3» (Sony).

Забастовку актеров, закончившуюся 9 ноября, организовала Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA). Спустя месяцы переговоров представители Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) договорились об условиях, которые устраивают обе стороны.

Соглашение с AMPTP оценили более чем в $1 млрд. Оно включает повышение минимальных зарплат, защиту членов организации от угрозы искусственного интеллекта, а также бонус за участие в потоковом вещании.

В сентябре также закончилась 148-дневная забастовка сценаристов.

Ранее Анненкирхе пожаловалась в полицию на блогера Вадима Егорова.

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