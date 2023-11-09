Картину Пикассо продали на аукционе более чем за $139 млн

Картину «Женщина с часами» руки испанского художника Пабло Пикассо продали на аукционе Sotheby's за более чем $139 миллионов. Об этом говорится на сайте площадки по проведению аукционных торгов.

Таким образом, это вторая по дороговизне картина испанского художника. Отмечается, что «Женщина с часами» изначально оценивалась в $120 миллионов.

Картина была написана Пикассо в 1932 году на холсте размером 130х97. На ней изображена французская модель Мари-Терез Вальтер, которая будучи возлюбленной художника вдохновляла его на новые произведения.

В мае 2022 года сообщалось, что картина Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная» (Femme nue couchee), изображающая любовницу художника Марию-Терезу Вальтер продана за $67,5 млн на аукционе Sotheby's. Картина, ставшая лотом №23, оказалась наиболее ценным лотом среди всех проданных за день. Эстимейт картины составил $58,5 млн.

Картина была написана в 1932 году, когда Пикассо и Мария-Тереза Вальтер жили вместе в Буажелу, уединенном замке, купленном Пикассо под Парижем. Там были созданы главные живописные и скульптурные шедевры периода сюрреализма у Пикассо.

Ранее принадлежавшая актеру Шону Коннери картина Пабло Пикассо ушла с молотка за £17,7 млн.