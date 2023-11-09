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Российский полицейский съел экзотические яблоки и не смог узнать себя в зеркале

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Кадр из сериала «Волшебный участок»
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Московский полицейский по ошибке съел молодильные яблоки и сбросил сорок лет, обернувшись ребенком. Об этом «Газете.Ru» сообщили в отделе МВД по борьбе со сказочными преступлениями (ОБСП).

По словам представителей правоохранительных органов, начальник ОБСП Николай Боков решил угоститься яблоками со стола своего подчиненного. Сотрудник полиции не смог вовремя предупредить Бокова об экзотическом свойстве волшебного фрукта, поскольку ранее потерял дар речи из-за проклятия.

Отмечается, что молодильные яблоки хранились в ОБСП после полицейского рейда на московскую овощебазу, где была обнаружена контрафактная продукция.

Как ОБСП планирует вернуть своему начальнику его потерянные годы? Узнайте в новом сериале «Волшебный участок» с Николаем Наумовым, Филиппом Янковским и Ильей Соболевым!

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