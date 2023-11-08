Канал ТНТ Music обесцветил радугу в клипе кей-поп-звезд Seventeen, чтобы, предположительно, избежать штрафа по закону о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В клипе «God Of Music» члены группы танцуют на поле, а над ними переливается радуга.

В версии, которую показывает российский канал ТНТ Music, ранее уже несколько раз был оштрафованный за нарушение закона о запрете демонстрации ЛГБТ-контента, радуга обесцвечена — теперь она серого цвета.

Сотрудники телеканала пока не комментировали это решение.

8 ноября телеканал «КиноТВ» оштрафовали за показ фильма «V — значит Вендетта» с неправильной возрастной маркировкой.

Мировой суд Петербурга выписал главному редактору телеканала Сергею Катышеву штраф из-за того, 16 июня 2023 года картина Джеймс МакТига демонстрировалась в эфире с возрастной маркировкой «16+», а не «18+».

Ранее стало известно о состоянии Дроздова после новостей о госпитализации.