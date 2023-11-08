Канал ТНТ Music обесцветил радугу в клипе кей-поп-звезд Seventeen, чтобы, предположительно, избежать штрафа по закону о пропаганде ЛГБТ. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
В клипе «God Of Music» члены группы танцуют на поле, а над ними переливается радуга.
В версии, которую показывает российский канал ТНТ Music, ранее уже несколько раз был оштрафованный за нарушение закона о запрете демонстрации ЛГБТ-контента, радуга обесцвечена — теперь она серого цвета.
Сотрудники телеканала пока не комментировали это решение.
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