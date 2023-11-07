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Григорьев-Апполонов рассказал о съемках фильма об «Иванушках» с Догилевой

В Сочи актрису Догилеву сняли в фильме об «Иванушках International»

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Телеграм-канал Андрей Григорьев-Апполонов

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов показал в своем Telegram-канале, как в Сочи снимают фильм про коллектив.

По словам исполнителя, в финальном эпизоде фильма он снимался с Татьяной Догилевой. Для съемок был арендован частный дом в Адлере, и собака хозяев Руна сыграла одну из ролей.

«Чтобы снять буквально тридцать секунд фильма, уходит весь день», — признался он.

На время съемочного процесса, уточнил артист, была перекрыта набережная и пешеходная зона.

В августе другой солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал, что ассоциирует участников с богатырями.

На закрытой премьере фильма «Баба Яга спасает мир» у Андреева спросили, есть ли у группы желание сделать фильм, где «Иванушки International» выступили бы в роли сказочных персонажей. В пример ему предложили таких героев, как Иван Царевич и Иван-молодец.

Комедия «Тур с «Иванушками» выйдет в кинотеатрах 7 марта 2024 года.

Ранее музыканта Xolidayboy пригласили в диверсионно-штурмовую бригаду.

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