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Моргенштерн* расстался с украинской блогершей Лизой Василенко

Рэпер Моргенштерн расстался с блогершей Василенко, так как не готов к семье

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Morgenshtern/YouTube

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) признался, что их роман с украинской TikTok и Onlyfans блогершей Лизой Василенко закончился. Об этом музыкант заявил в YouTube-интервью Ксении Собчак.

«Мы с Лизой расстались. Я освободил свое сердце для тебя, Ксения. Лиза была моей первой сумасшедшей любовью. <...> Когда буря гормонов потускнела, мы встали перед взрослым выбором: идти ли дальше вместе по этой жизни и поняли, что не получится», — заявил исполнитель.

Моргенштерн пояснил, что до сих пор любит и уважает свою бывшую девушку, однако на данный момент он не готов к серьезным отношениям.

«Лизе нужен партнер и семья, а я не готов», — отметил рэпер.

В августе в ролике на своем YouTube Моргенштерн признался, что уже месяц живет вместе с Василенко. После этого блогеры начали проходить психологические тесты, которые должны были определить их процент совместимости. Моргенштерн и Василенко смогли набрать 88% совместимости, рэпер пошутил, что это две бесконечности и в шутку предложил девушке начать встречаться.

Ранее сообщалось, что Пугачева встретилась с мужем.

*  признан в РФ иностранным агентом
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