Джазовый музыкант пропустил свой концерт в Тюмени из-за ошибки авиакомпании

Концерт джазового музыканта Петра Востокова не состоялся в Тюмени, так как артист просто не смог сесть в самолет. Об этом сообщает 72.ru.

«Оказывается, вот как бывает: можно купить билет, вовремя приехать в аэропорт и не сесть в самолет, так как места закончились», — написал Востоков в соцсетях.

В Fabric Jazz — месте, где должен был пройти концерт музыканта 4 ноября, назвали позором ситуацию с авиакомпанией. Там пояснили, что перевозчик продал билетов на рейс больше, чем мест в самолете, поэтому Востокова не пустили на борт.

«Из-за их косяка пострадало много людей и потрачено впустую так много денег на организацию этого события», — посетовали в Fabric Jazz.

Недавно сообщалось, что супругу комика Илью Соболева пытались выгнать из самолета с грудным ребенком. По словам юмориста, из-за ошибки сотрудники авиакомпании «привязали» сына к нему в эконом-класс, а не к жене, которая летела бизнесом. Во время полета бортпроводник попросил убрать ребенка от матери.

Компания «Аэрофлот», в свою очередь, прокомментировала ситуацию с семьей Соболева, отметив, что сотрудники действовали по регламенту.

Ранее сообщалось, что на Шварценеггера подали в суд после февральского ДТП.