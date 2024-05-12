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Губернатор Калужской области охарактеризовал удар ВСУ по жилому дому в Белгороде

Калужский губернатор Шапша назвал подлым удар ВСУ по жилому дому в Белгороде

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале назвал подлым удар Вооруженных сил Украины по Белгороду, в результате которого обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.

«ВСУ подло продолжают обстрелы мирных жителей», — написал он.

Глава региона выразил соболезнования жителям региона.

Спасатели извлекли живыми из-под завалов обрушившегося подъезда дома в Белгороде 12 человек. В данный момент на месте обрушения ведутся поисково-спасательные работы.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за прямого попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на спасателей упала крыша обрушившегося подъезда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее крыша обрушившегося подъезда в Белгороде рухнула на спасателей.

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