Российское наступление на Харьковском направлении обернулось адом для ВСУ. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на украинских военнослужащих.

«Сначала было тихо, а потом начался ад», — поделился командир взвода ВСУ.

Он добавил, что в следующие 12 часов его взвод пытался отразить атаки российских войск, наступающих с разных сторон.

По словам одного из украинских бойцов, из-за раздробленности общества Украины Киев никогда не сможет одержать верх над Москвой.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

Сырский подчеркнул, что на прошедшей неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.