На Рассела Брэнда впервые подали в суд после обвинений в изнасилованиях

На американского актера Рассела Брэнда впервые подали в суд после обвинений в изнасилованиях. Об этом сообщает The Sun.

Иск подала анонимная актриса массовки, которая участвовала в съемках романтической комедии «Артур. Идеальный миллионер» в Нью-Йорке.

По словам женщины, инцидент произошел в июле 2010 года. Она рассказала, что на съемочной площадке Брэнд был пьян, обнажался перед ней в присутствии других членов съемочной группы, а потом проследовал за ней в уборную и принудил к сексу.

Один из представителей команды, уточнила актриса, стоял в это время снаружи.

Женщина утверждает, что ей была нанесена психологическая травма, указывает на финансовые потери и требует от Брэнда компенсации морального и экономического ущерба.

В качестве ответчика также указана студия Warner Bros Pictures.

Четверо женщин в беседе с Sunday Times в сентябре заявили, что Брэнд изнасиловал их либо сексуально домогался в период с 2006 по 2013 год, работая на радио Би-би-си и снимаясь в передаче канала Channel 4 «Большой брат». И Би-би-си, и Channel 4 уже начали служебное расследование. Сейчас с Channel 4 убрали все передачи с Брэндом.

Ранее Прохор Шаляпин пожаловался, что женщины больше не одевают его.