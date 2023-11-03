Вторая женщина обвинила солиста Aerosmith в сексуальном насилии

Бывшая модель Жанна Беллино подала иск против солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера и заявила, что музыкант совершил в отношении нее сексуальное насилие. Об этом сообщает Rolling Stone.

Согласно судебному документу, Беллино и Тайлер познакомились летом 1975 года в Нью-Йорке. Девушке тогда было 17 лет, а Тайлеру около 27. Во время прогулки в компании девушка задала вопрос музыканту о тексте песни, после которого он попросил ее зайти в телефонную будку.

«Тайлер просунул язык ей в горло, клал руки на тело — грудь, ягодицы и гениталии, снимая при этом одежду и прижимая к стене телефонной будки. Пока Тайлер издевался над Беллино, другие стояли в стороне и смеялись, а прохожие наблюдали за происходящим», — говорится в иске.

Беллино подчеркнула, что до этого у нее не было сексуального опыта ни с кем. Она заявила, что освободилась от Тайлера, потянув музыканта за волосы. В иске говорится, что после произошедшего девушка осталась в той же компании, так как была в состоянии «шока и растерянности». Беллино также не могла уйти оттуда, так как с ней была ее подруга, которая привезла ее в компанию Тайлера.

Позднее девушка оказалась вместе с музыкантом в баре отеля, где певец снова начал насильно ее целовать. Вскоре музыкант прошептал девушке, что пойдет в свою комнату, пригласив ее подняться следом. Однако швейцар отеля, видевший предыдущий поступок Тайлера, «швырнул» Беллино в такси и крикнул водителю, чтобы тот вез несовершеннолетнюю домой.

Жанна Беллино подала иск против Тайлера почти спустя год после того, как другая девушка Джулия Холкомб обвинила его в сексуализированном насилии над несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что танцующая под песню певицы Sia пара рассталась еще два года назад.