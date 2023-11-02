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Певица Акула раскрыла секрет своей энергичности

Певица Акула заявила, что остается энергичной благодаря молодости души

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Пресс-служба «Супердискотеки 90-х»

Певица Оксана Почепа (Акула) рассказала о главной причине своей энергичности. В интервью «Газете.Ru» 39-летняя артистка заявила, что сохраняет юношеский задор благодаря молодости души.

«Молодость души — это состояние любого творческого человека, я считаю. А ненужные мысли и плохое настроение уходят, когда начинаешь погружаться в работу. Вообще, творческий процесс — это завораживающее действо. С этой работой и связано мое жизненное кредо — что бы ни случилось, двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом», — заявила исполнительница хитов «Такая любовь» и «Кислотный DJ».

По словам певицы, она никогда не отказывает поклонникам в автографе и совместном фото, потому что много лет работает для этих людей.

«Чаще всего поклонники дарят мне свои эмоции и акул. Особенно когда оказываются рядом со мной на сцене. Потом в соцсетях приходит очень много сообщений, и это мне очень нравится», — поделилась Почепа.

В конце года исполнительница примет участие в «Супердискотеке 90-х», которая пройдет в Москве и Санкт-Петербурге.

Полное интервью с Почепой читайте здесь.

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