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Мемуары Бритни Спирс продаются миллионными тиражами уже через неделю после выхода

AP: за первую неделю продали более 1 млн копий мемуаров певицы Бритни Спирс

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PA/Global Look Press

В США мемуары поп-исполнительницы Бритни Спирс разошлись тиражом 1,1 млн копий с момента выхода автобиографии в свет. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что в статистику вошли и предварительные заказы, и продажи печатных изданий, аудиокниг и электронных копий. Мемуары, которые вышли 24 октября, оказались в лидерах продаж на прошлой неделе. Они также поспособствовали росту интереса к музыкальному творчеству певицы. По данным аналитической компании Luminate, количество прослушиваний композиций Спирс увеличилось на 24%.

Assosiated Press заявляет, что аудиокнига «Женщина во мне» стала самым продаваемым изданием в истории компании Gallery. Это связывают с тем, что текст читает пятикратная номинантка на премию «Оскар» актриса Мишель Уильямс.

При этом на рынке печатной продукции мемуары Спирс разошлись тиражом чуть менее 418 тыс. экземпляров.

В конце октября Бритни Спирс назвала свои мемуары самыми продаваемыми в истории. В своей книге певица откровенно рассказывает об отношениях с Джастином Тимберлейком и домашнем аборте от него, о своей любви к позированию обнаженной, о трудных годах под опекой отца и др.

Ранее сообщалось, что мемуары Мэттью Перри обогнали по продажам книгу Бритни Спирс.

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