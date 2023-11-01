«Это моя дурость»: Akmal' объяснил привычку ходить голым

Туркменский исполнитель Акмаль Ходжаниязов (Akmal') рассказал о своей необычной привычке. Его цитирует «Пятый канал».

По словам 19-летнего экс-участника пятого сезона шоу «Голос. Дети», он любит ходить голым, когда останавливается в отелях.

«Мне так нравится, я так чувствую себя комфортно. Особенно после концерта. Я так отдыхаю, это моя такая дурость. Дома я в пижаме, в одежде домашней. А вот в отеле люблю ходить голым», — признался певец.

Кроме того, добавил Ходжаниязов, он позволяет себе устраивать бардак в гостиничном номере, чего также не делает дома. Команда артиста знает, что апартаменты певца — это «запретная зона», где находиться может только он.

Недавно певица Валерия призналась, что ежедневно занимается спортом и правильно питается, чтобы сохранять себя в форме в возрасте 55 лет.

«Я каждый день занимаюсь спортом, жестко слежу за питанием, я очень организованный человек, я пытаюсь везде и все успевать, идти в ногу со временем», — заявила исполнительница.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко рассказал о конфликтах участниц «Фабрики звезд».