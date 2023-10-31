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Названа дата выхода фильма «Хоккейные папы» со звездой «Подольских курсантов»

Премьера семейного кино о спорте и дружбе «Хоккейные папы» состоится 23 ноября

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Пресс-служба НМГ Кинопрокат

Семейный фильм «Хоккейные папы» выйдет в российский прокат 23 ноября 2023 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «НМГ Кинопрокат».

Сюжет расскажет о тренере детской хоккейной команды Андрее Фролове из провинциального городка, где решают снести единственный ледовый дворец. Чтобы не допустить этого, Андрею нужно победить в любительском турнире по хоккею. На помощь тренеру приходят отцы маленьких хоккеистов, которые решают сами выйти на лед и побороться за будущее своих детей.

Главную роль сыграл актер Алексей Бардуков («Подольские курсанты»). Артист признался, что с удовольствием погрузился в атмосферу хоккея и благодаря своему герою открыл для себя этот спорт. Помимо него в каст вошли: Аня Чиповская, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Алексей Кравченко, Александр Обласов, Даниил Вахрушев, Полина Гагарина и др.

Режиссером и сценаристом выступил Андрей Булатов, который, в частности, назвал своей проект мотивирующим на занятие хоккеем.

«В нем много зрелищных хоккейных сцен, снятых с использованием новейшего оборудования, а переплетение сюжетных линий, неожиданные повороты, захватывающие гонки будут держать зрителя в напряжении до самого финала», — отметил постановщик.

Ранее режиссер «Оппенгеймера» назвал биографические фильмы «бесполезным» жанром кино.

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