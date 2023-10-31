«Прописывали кучу медикаментов»: Zivert объяснила, почему записала новый альбом не в России

Певица Zivert, которая выпустила новый альбом «В мире веселых», объяснила РИА Новости, почему решила уехать на Бали для записи пластинки.

«До отъезда врачи вообще не давали мне шанса на скорое возвращение на сцену. Прописывали кучу медикаментов, от которых я сознательно отказалась, положившись на внутренний ресурс. Целебная атмосфера Бали сделала свое дело, а я в очередной раз убедилась, что нужно всегда прислушиваться к себе, доверять интуиции», — заверила Zivert.

Она уточнила, что до поездки на остров чувствовала себя физически вымотанной и уставшей от трудного года и постоянных гастролей. Zivert сняла для себя и своей команды виллу на месяц, где создали импровизированную студию для работы над новым альбомом. По словам звезды, она много медитировала, погружалась в творческий процесс и занималась йогой, что помогло ей восстановиться после трудного периода.

«Вообще, я, наверное, самый преданный фанат этого острова. Дикая природа, бескрайний океан, сливающийся с небом, сумасшедшие закаты и всегда улыбающиеся балийцы — что может быть большей усладой для глаз и вдохновением для творчества?» — резюмировала певица.

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