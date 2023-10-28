Ираклия Пирцхалаву обвинили в том, что он бросил отца тонуть в океане

Участника юбилейного сезона реалити-шоу «Последний герой», певца Ираклия Пирцхалаву обвинили в том, что он бросил 67-летнего отца, известного грузинского гинеколога Николоза Кснелашвили тонуть в океане. Об этом пишет «Стархит».

Во время заплыва к острову Пирцхалава уплыл вперед, что возмутило другую участницу — экстрасенса Фатиму Хадуеву.

«Ты видел, отец задыхается? Какой «все в порядке»? Мы бы его на руках несли! Сам ты выдыхай! Это ненормально! Моя дочь от бочки отплыла, чтобы папу твоего прикрепить», — заявила Хадуева.

По словам Пирцхалавы, он был замотивирован плыть быстро, потому что думал, что за это полагаются бонусы.

«Но, конечно, интересовался, что там происходит. Меня успокаивали, мол, «все нормально», — объяснился выпускник «Фабрики звезд».

В 2004 году Пирцхалава боролся за победу в шоу «Последний герой 5: Супер игра», где его конкурентами были Жанна Фриске, Светлана Светикова, Сергей Одинцов, Николай Дроздов, Татьяна Догилева и другие.

«Замочим ее на первом голосовании», — пообещал Хадуевой он.

Новый сезон шоу стартует на ТВ-3 28 октября.

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