Моргенштерн* о браке с Зинатуллиной: «Побухать и спать»

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в YouTube-подкасте Frame Tamer, что изначально не хотел жениться на блогерше Диларе Зинатуллиной.

Моргенштерн заявил, что «зассал» ответить «нет» на предложение руки и сердца Зинатуллиной. По словам исполнителя, он испугался, а потом будто «не было дороги назад». Певец признался, что потратил много денег, нервов, времени и счастья на свадьбу и брак.

Моргенштерн признался, что во время семейной жизни с блогершей ежедневно выпивал и играл в компьютерные игры. Он уточнил, что практически не ругался с Зинатуллиной. По словам звезды, он и бывшая жена «просто существовали вместе».

«С утра с собакой погулять, приготовить что-нибудь похавать, потом можно в Доту поиграть. Побухать и спать. Вот так было», — поделился рэпер.

Моргенштерн отметил, что все полтора года брака понимал, это не то, где он себя хотел видеть. Однако артист «шел против себя». Как отметил артист, он и блогерша не раз поднимали тему развода, однако снова оказывались вместе.

«Я не понимаю, почему. Я себя сильно не люблю в этот период времени. <…> Наверное, все упиралось в жажду ласки и любви. И в страх того, что я больше не найду человека, который мне это даст. Даст искренне. А я думал, это все было искренне», — поделился музыкант.

Моргенштерн добавил, что обращался к психологу из-за своих отношений. Однако позже он понял, что ему надо было просто кому-то выговориться. Поэтому артист начал разговаривать с друзьями. По словам звезды, приятели решили его проблемы моментально.

«Братаны, пацаны — это лучшие психологи», — заявил певец.

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