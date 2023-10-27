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Варлей объяснила, почему поддерживает спецоперацию

Актриса Варлей заявила, что от спецоперации зависит существование России

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российская актриса Наталья Варлей в беседе с блогером Вячеславом Манучаровым для YouTube-канала «Эмпатия Манучи» объяснила свои слова о спецоперации, сказанные на патриотическом кинофестивале «Волгоградский факел».

Сейчас Варлей пояснила, что, по ее мнению, от исхода спецоперации зависит существование России.

«Конечно, всем бы нам хотелось жить в мире, дружбе и любви. Но так стали развиваться события, что даже те, кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают», — сказала она.

По словам Варлей, действия России — это восстановление справедливости.

«Это — вопрос, быть нашей стране или не быть. Это — защита нашей веры», — заключила 75-летняя звезда фильмов «Кавказская пленница» и «Гостья из будущего».

На фестивале в августе заслуженная артистка России заявила, что уверена в «победе добра над злом и разума — над безумием».

Ранее сын Никаса Сафронова объяснил, что хочет приехать в Россию, чтобы выучить язык.

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