Карина Нигай призналась, что у нее были плохие отношения с участниками шоу в Африке

Блогерша и дизайнер Карина Нигай призналась, что не смогла подружиться с другими участниками шоу «Звезды в Африке». Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Единственный человек, которого я там любила — это была я сама. Всех остальных я там не люблю», — призналась девушка.

По словам Нигай, она даже не здоровается со своими коллегами по шоу.

Нигай стала участницей «Новых звезд в Африке», где не раз конфликтовала с коллегами по шоу. Музыкант Евгений Ершов и вовсе назвал Нигай «обиженной на всех мужчин девочкой».

«Она как человек меня раздражает. Пусть ненавидит меня, обсуждать здесь нечего… Я хочу пожелать Карине встретить мужика, который вытерпит ее очень, очень, очень гадкий нрав!» — заявил он в беседе с Voice.

В июне Нигай призналась, что рассталась с возлюбленным Владиславом Крамским. Как заявила блогерша, инициатива принадлежала ей. Бывший партнер, отметила девушка, пользовался ею, чтобы стать популярнее. Ей также не нравилось, что мужчина выставлял их личную жизнь напоказ.

Ранее ФНС закрыла третью организацию Михаила Галустяна.