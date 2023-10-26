Ургант хотел дать свою фамилию сыну бывшей возлюбленной

Бывшая возлюбленная Андрея Урганта Елена Романова заявила в беседе с mk.ru, что актер поддерживал ее во время беременности.

«Он спрашивал, мол, а как же Федя будет без папы? «Давай я дам ему свою фамилию. С фамилией Ургант ребенку будет проще». Я, конечно, ответила, что это проще, но не рискнула», — вспомнила она.

Романова отметила, что предложила Урганту стать крестным отцом Федора. По словам женщины, с биологическим родителем сына она не общается и уже во время беременности знала, что не будет поддерживать с ним контакт.

При этом актер, с которым Романова на тот момент уже рассталась, помогал ей как морально, так и финансово. Экс-возлюбленная предположила, что в роддоме Урганта все врачи считали настоящим отцом.

«Когда все закончилось и меня повезли в реанимацию, моего сына Федю вынесли и выдали Андрею: «Держите!». Причем ему еще все говорили, мол, вы с ребенком очень похожи. Он все это принимал. Потом мне сказал: «А что? Мне было приятно, я стоял, радовался. Так он, по-моему, и правда на меня похож», — отметила Романова.

В 2019 году Романова и Ургант расстались после десяти лет отношений. Несмотря на разрыв, они продолжают дружить и проводить время вместе.

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