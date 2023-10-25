С Лепса требуют 10 млн рублей за «пропаганду асоциального поведения»

Бывший криминальный авторитет и создатель монашеско-рыцарского ордена под названием «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов подал иск на музыканта Григория Лепса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Хамовнический суд Москвы.

В суде пояснили, что Морозов требует от певца 10 миллионов рублей за «пропаганду асоциального поведения» в качестве моральной компенсации. Судебное заседание пройдет 3 ноября.

Морозов заявляет в иске, что Лепс, употребляя нецензурные выражения в публичном пространстве, получает доход от своего эпатажного поведения и, тем самым, оскорбляет приоритеты и принципы религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст». Помимо 10 миллионов рублей, истец требует обязать музыканта «зачитывать семь раз публично и вслух, с выражением, соблюдая знаки препинания, на указанных YouTube-каналах решение суда по данному делу».

2 октября сообщалось, что Морозов подал в суд на рэпера Басту. По информации СМИ, иск направленный в Московский городской суд, касался защиты чести и достоинства. При этом в нем упомянуты и другие звезды. Среди них Егор Крид, Настя Ивлеева, Гарик Харламов, Григорий Лепс и другие музыканты и блогеры.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Солдаты» собрался жениться.