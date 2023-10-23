Актер Михаил Богдасаров заплатил миллион рублей стоматологу и похудел

Актер и режиссер Михаил Богдасаров признался в беседе с mk.ru, что потратил больше миллиона рублей за услуги стоматолога.

Богдасаров вставил себе новые зубы. По словам артиста, для этой процедуры сначала необходимо удалить старые, а затем не есть целый месяц. Звезда отметил, что после такого он начал «худеть на глазах». Он поддерживает фигуру с помощью здорового образа жизни. Актер ежедневно занимается гимнастикой дома или в фитнес-клубах.

«Гимнастике можно самому научиться: открываешь книгу по йоге в интернете — там все написано. Мне постоянно надо то похудеть, то поправиться. Бывает, что сбросил, а продюсер говорит: «Михаил, что-то вы зря похудели. Давайте обратно». И я это делаю», — рассказал артист.

Михаил Богдасаров окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в 1983 году. После университета он начал работать в Театре кукол Образцова. Позже стал артистом Театра-студии на Красной Пресне и Театра-студии Олега Табакова.

Богдасаров дебютировал в кино в 1984 году в картине «Лучшая дорога нашей жизни». Он снялся в картинах «Дальнобойщики», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Тайна Снежной королевы», «Папины дочки», «Счастливы вместе».

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