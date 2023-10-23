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Меладзе ответил на слухи о разводе брата с Брежневой

Певец Меладзе назвал бредом слухи о разводе брата с Брежневой из-за Украины

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Meladze Music/YouTube

Певец Валерий Меладзе ответил на слухи о том, что его брат композитор Константин Меладзе разводится с певицей Верой Брежневой из-за нежелания открыто поддерживать Украину. Его цитирует aif.ru.

Предположения, что разлад с женой-волонтеркой случился из-за того, что Константин не высказался в поддержку Украины публично, он назвал бредом.

«Ну, как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных», — заверил он.

Накануне о возможной причине развода рассказала продюсер Алина Красная.

«Говорят, Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости. Поэтому с Верой у них случился разлад, они разъехались. Сейчас Костя живет в Италии, Вера — в Прибалтике», — заявила женщина.

Она также заявила, что Меладзе распустил коллектив «ВИА Гра» после того, как тот стал невостребованным из-за критики Брежневой военной операции России на Украине. По словам Красной, если до начала СВО Меладзе зарабатывал на группе по €150 тысяч, то после 24 февраля доходы сильно уменьшились, так как «ВИА Гру» перестали заказывать на частных мероприятиях.

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