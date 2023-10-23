Пугачева вместе с детьми покинула Израиль

Певица Алла Пугачева покинула Израиль вместе с детьми Лизой и Гарри. Они отправились на Кипр, сообщает kp.ru, ссылаясь на окружение артистки.

По информации издания, Примадонна воспользовалась кипрским паспортом. Ближайший год она и ее дети проведут на острове, говорится в сообщении.

19 октября юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, что покинул Израиль и прилетел на Кипр.

До этого композитор Николай Агутин назвал эмиграцию певицы Аллы Пугачевой в Израиль непродуманным шагом.

Поэт заявил, что ему «по-человечески жалко Пугачеву», которая, по его словам, совершила глупость, уехав из России. При этом композитор подчеркнул, что, несмотря на отъезд Примадонны, на российской эстраде по-прежнему много хороших исполнителей.

В октябре 2022 года Галкин и его жена Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Поводом для этого стало «осуществление политической деятельности», среди иностранных источников финансирования нашли украинские.

Ранее подруга Аллы Пугачевой рассказала о страданиях певицы в Израиле.