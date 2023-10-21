Scally Milano отменил концерты из-за болезни

Концерты рэпера Scally Milano (настоящее Даниил Дмитриев) пришлось отменить в Челябинске и Екатеринбурге из-за болезни музыканта. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей движения «Стая Екб» — организаторов его концертного тура по уральским городам.

По его словам, выступления, которые запланированы на ближайшее время, переносятся на неопределенную дату.

«У меня воспаление уха. Я буквально ничего не слышу. Подобного у меня не было, лечусь уже на протяжении полутора недель. Надеюсь на ваше понимаю, так как мне нельзя слушать громкую музыку», — цитирует «Стая Екб» обращение Дмитриева.

Концерты должны были состояться 20 и 21 октября. Пропуск на концерт можно сохранить на новую дату, анонс которой выйдет позже, также есть возможность вернуть деньги за билеты в течение семи дней.

В начале июля Scally Milano выступил с концертом впервые после обвинений в пропаганде наркотиков.

На кадрах с выступления видно, что на концертной площадке поклонники поднимают флаг России. Также триколор заметен и на сцене.

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