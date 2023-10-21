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Яна Троянова призналась, что не общается со снявшей ее в «Кококо» Смирновой

Актриса Троянова заявила, что перестала общаться со Смирновой после «Кококо»

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Кинокомпания CTB

Российская актриса Яна Троянова в интервью латвийским журналистам призналась, что не общается с режиссером Авдотьей Смирновой, снявшей ее в картине «Кококо». 50-летнюю Троянову цитирует «СтарХит».

По словам Трояновой, общение прекратилось сразу после съемок «Кококо» из-за творческих разногласий на съемочной площадке. Сейчас Смирнова и Троянова только здороваются.

«Не общаемся давно, очень давно, кстати, сразу после «Кококо». Тогда у нас были разногласия. Я считала, что фильм мог бы быть острее. Мы с Дуней вели переговоры, я говорила: «Сценарий нужно дорабатывать. Это действительно хороший материал. Я готова в нем сниматься…» — сказала Троянова.

Актриса добавила, что не очень любит свою работу в картине.

«Нравится, как сработала Аня Михалкова и остальные артисты, но для меня финал невнятный. Вообще, к чему мы там шли?» — задается вопросом она.

Накануне против Яны Трояновой потребовали завести уголовное дело.

Внимание общественников привлекло новое интервью Трояновой украинским журналистам, в котором она заявила, что народ в России страдает алкоголизмом и всегда находится в подчиненном положении.

Ранее крымчанка рассказала о планах после победы в шоу «Голос. Уже не дети».

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