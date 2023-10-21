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Названа причина увольнения Маши Распутиной из шоу «Суперстар»

«Неопра, блин!»: певицу Распутину в «Суперстар» заменят Королевой из-за скандалов

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Телеканал «Россия»

Певицу Машу Распутину убрали из состава жюри нового сезона шоу «Суперстар» из-за частых скандалов. Причину увольнения 59-летней артистки из проекта сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».

По данным канала, Распутину заменят певицей Наташей Королевой, потому что в прошлом сезоне жесткие комментарии певицы после выступлений участников часто вызывали скандальную реакцию. К примеру, в одном из выпусков Распутина назвала слушателей Анны Асти «деградированной публикой».

Накануне Распутина заявила в шоу «Ты не поверишь!», что никогда не увеличит себе грудь. Распутина уверила, что при таких операциях всегда травмируется молочная железа, так как импланты подшивают к ней. Звезда назвала подобное вмешательство «ужасным».

Певица сообщила, что ложилась под нож пластического хирурга один раз после рождения дочери. Артистка избавилась от второго подбородка, возникшего после изменения гормонального фона.

Ранее звезда «Такси» Сами Насери снялся в узбекской рекламе на китайской машине.

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