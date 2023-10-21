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Агутин потребовал еще миллион с блогера, обвинившего его в сатанизме

Shot: певец Агутин намерен взыскать еще миллион рублей с блогера Мамаева

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский певец и композитор Леонид Агутин потребовал еще один миллион рублей с тульского блогера Ильи Мамаева, обвинившего артиста в сатанизме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Он уже отсудил у Мамаева миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а теперь хочет аналогичную сумму за судебные издержки. Свои расходы, в том числе транспортные, Агутин оценил в 1 млн 96 тысяч рублей.

Мамаев еще в 2020 году заявил, что Агутин якобы программирует людей через клип на песню «Включите свет». В своем видео Мамаев упоминал числа дьявола, якобы присутствующие в клипе, мировой заговор и масонов. Музыкант подал в суд, обвинив блогера в клевете. На суд Мамаев пришел только раз.

По словам адвоката Агутина, Мамаев намеренно затягивал дело, сперва заявив, что у него прописка в Орле (тогда иск подали в орловский суд). После выяснилось, что Мамаев из Тулы. Суды шли три года. Сейчас ролик удален из социальных сетей.

Накануне в Санкт-Петербурге отправили под стражу треш-блогеров, которые избивали случайных прохожих, снимали свои действия на камеру и выкладывали видео в сеть.

Ранее певица Вероника Сыромля стала победительницей шоу «Голос. Уже не дети».

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