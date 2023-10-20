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На фотографа Котова завели дело о покушении на его бывшую девушку

На покушавшегося на жизнь бывшей девушки фотографа Котова завели дело

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

На фотографа Арсения Котова, ведущего страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об архитектуре northern.friend, завели дело о покушении на жизнь человека. Об этом сообщает издание «Гласная».

Как рассказала бывшая девушка Котова (настоящая фамилия Семеной) Ангелина Латыпова, полицейские якобы в течение двух месяцев отказывались возбуждать дело и не запрашивали документы из больницы, где ей оказали первую помощь после нападения.

После отказа Латыпова трижды обращалась в прокуратуру, после чего ее дело передали в Следственный комитет.

Латыпова рассказала, что в июне 2023 года на Сахалине Арсений Семеной нанес ей повреждения в районе шеи, потребовав вернуть 500 рублей за оплаченный им ужин и возмутившись отказу.

Врачи диагностировали у девушки закрытый перелом пластинки перстневидного хряща, характеризующийся как тяжкий вред здоровью. Сейчас она проходит лечение от ПТСР.

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