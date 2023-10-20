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Шац отказался покидать Израиль

Комик Шац заявил, что не уедет из Израиля на фоне атак ХАМАС

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Global Look Press

Российский комик и шоумен Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) отказался покидать Израиль на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. Об этом он рассказал в подкасте «Папа, закрой дверь», опубликованном на YouTube.

В день начала атак ХАМАС против Израиля, 7 октября, артист улетел из страны в Европу.

«Как оказалось, я вылетел из Тель-Авива за 20 минут до начала войны, то есть это практически один из последних самолетов, который более-менее спокойно взлетел и улетел», — объяснил он.

Но после Шац вернулся, поскольку считает, что война продлится долго.

«Мало того, что это тянется много лет, но и это обострение не пройдет за неделю. Какой смысл сидеть снаружи и смотреть на все происходящее», — заявил он.

Близкие, уточнил он, отговаривали его возвращаться и считают его идиотом.

До этого Шац вызывался помочь подвезти что-то или кого-то, а также согласился приютить в своей квартире нуждающихся. Блогер сообщил, что некоторые из его знакомых уже пали в боях с ХАМАС.

Ранее против актрисы Яны Трояновой потребовали завести уголовное дело.

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